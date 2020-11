Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une message très clair d'un attaquant de Ligue 1 !

Publié le 22 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Convoité par l'OM, Boulaye Dia explique que pour quitter le Stade de Reims il faut lui présenter un projet sportif ambitieux.

Après avoir échoué à recruter un attaquant cet été, l'Olympique de Marseille compte bien retenter sa chance cet hiver. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club phocéen ne lâche pas Boulaye Dia, qui réalise une nouvelle très belle saison avec le Stade de Reims et ses huit buts en Ligue 1. Interrogé sur l'intérêt qu'il a suscité cet été, l'attaquant rémois justifie son choix de ne pas quitter le club champenois malgré le bon de sortie que lui avait accordé sa direction. Boulaye Dia privilégie le projet sportif à l'argent.

Boulaye Dia fixe ses exigences