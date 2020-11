Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Lautaro… Le Barça a tenté un coup XXL !

Publié le 27 novembre 2020 à 13h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Lautaro Martinez depuis maintenant plusieurs mois, le club catalan aurait été prêt à se séparer d’Antoine Griezmann afin d’attirer l’attaquant argentin dans ses rangs.

Depuis le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid cet été, le FC Barcelone ne dispose plus que de Martin Braithwaite en guise de véritable numéro 9 de métier. Une véritable problème pour le club catalan, qui aimerait corriger le tir dès cet hiver, Memphis Depay étant annoncé dans son viseur en ce sens. Pour autant, le Barça avait fait tout son possible afin de préparer du mieux possible la succession de celui qu’on surnomme El Pistolero . Et pour cause, pendant de longs mois, le FC Barcelone a été annoncé avec insistance sur les traces de Lautaro Martinez, qui était ouvert à l’idée de quitter l’Inter pour rallier le Camp Nou. Seulement voilà, faute de moyens financiers, les Blaugrana n’ont jamais réussi à convaincre les Nerazzurri de laisser filer leur buteur argentin. Et pourtant, le FC Barcelone était prêt à tout pour convaincre l’écurie entraînée par Antonio Conte, y compris sacrifier Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann intégré dans l’opération Lautaro Martinez ?