Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si le clan Neymar bernait Leonardo ?

Publié le 27 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar n’a pas encore pris la décision de prolonger au PSG comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité début novembre. Et un candidat à la présidence du Barça a les idées claires pour son retour.

Ancien vice-président du FC Barcelone sous l’ère Josep Maria Bartomeu, Emili Rousaud pourrait lui succéder au poste de président qui est vacant depuis la démission de Bartomeu en octobre dernier. Le 24 janvier prochain, la nouvelle figure forte du FC Barcelone sera connue. Et si Rousaud est élu, il fera en sorte de rapatrier Neymar, mais pas avant la fin de son contrat au PSG, à savoir en juin 2022.

Neymar n’écarterait pas un retour au Barça !