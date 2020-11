Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce qui confirme la tendance pour Lionel Messi !

Publié le 28 novembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Emili Rousaud, candidat à la présidence du FC Barcelone s’est exprimé à son tour sur Lionel Messi. Décryptage.

Emili Rousaud, l’un des candidats à la présidence du FC Barcelone, s’est exprimé en conférence de presse sur l’avenir de Lionel Messi : « L'avenir de Messi est entre ses mains. Son contrat se termine en juin et il peut prendre la décision de quitter le club. Nous devrons parler à Messi en temps voulu et voir si un accord peut être conclu, en admettant la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. Messi est une légende vivante. De nombreux médias argentins m'ont contacté. J'ai toujours dit que le lien entre Messi et le Barça était impérissable. C'est une très belle étape, avec Leo arrivant à l'âge de 13 ans. Pour moi, l'institution est au-dessus ». Que faut-il en penser ?

La réalité rattrape le FC Barcelone

Tout comme Toni Freixa avant lui, Emili Rousaud laisse entendre, sans bien sûr le dire ouvertement, qu’il sera très difficile de conserver Lionel Messi, que le club catalan n’a tout simplement pas les moyens de le prolonger compte tenu de son salaire stratosphérique. Petit à petit, la réalité rattrape le FC Barcelone et amène le club à accepter le principe d’un départ de Messi.