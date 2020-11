Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Décryptage de cette énorme sortie sur Sergio Ramos !

Publié le 27 novembre 2020 à 21h15 par La rédaction

Toni Freixa, l’un des candidats à la présidence du Barça, a répondu à une question sur l’opportunité Sergio Ramos qui est également ciblé par le PSG. Décryptage.

Dans un entretien accordé aux médias catalans, Toni Freixa, l’un des candidats à la présidence du FC Barcelone, a répondu à une question concernant Sergio Ramos, qui est en fin de contrat avec le Real Madrid et qui n’a toujours pas prolongé son contrat : « Non, un joueur qui a porté le maillot du Real ne peut pas porter le maillot du Barça. Sergio Ramos est un emblème de Madrid, il ne portera jamais le maillot du Barça ».

Son profil ne sera jamais proposé de toute façon…

Que penser de la réponse du candidat ? Elle apparaît absolument logique et sans contestation possible. Au-delà de la réponse, la question elle-même n’est pas vraiment posée, tant il apparaît clair pour l’entourage de Sergio Ramos qu’une signature à Barcelone est inenvisageable et qu’en conséquence, son profil ne sera jamais proposé au club catalan. Reste à savoir ce qu’il ne sera de son avenir au Real Madrid, alors que le PSG serait également sur les rangs.