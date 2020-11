Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse opportunité à saisir avec Erling Haaland ?

27 novembre 2020

Si le Borussia Dortmund affirme vouloir compter sur lui pendant encore un bon moment, Erling Braut Haaland est annoncé dans les viseurs de nombreuses écuries européennes. Et un autre prétendant à sa signature pourrait prochainement venir s’ajouter dans la course à sa signature, à savoir le FC Barcelone.

Il est clairement l’attaquant à la mode en Europe depuis un an tant il affole les compteurs. L’an dernier déjà, Erling Braut Haaland suscitait l’intérêt de bon nombre d’écuries européennes alors qu’il évoluait encore au RB Salzbourg. Cité dans le viseur de clubs prestigieux, l’attaquant norvégien a finalement décidé de rallier le Borussia Dortmund en hiver, et c’est toujours là qu’il évolue à l’heure actuelle. Seulement voilà, toute la question est de savoir pour combien de temps. Ce jeudi, le directeur sportif de l’écurie allemande Michael Zorc a en tous cas tenu à assurer qu’il ne voyait pas à court terme avec Erling Braut Haaland : « Nous voyons sur le long terme avec Erling. Il ne vaut pas faire attention à ces rumeurs. Je le vois avec nous pour longtemps ». Suffisant pour calmer les ardeurs des nombreux prétendants ? Sans doute pas tant ceux-ci sont légion. En effet, selon la presse espagnole, en plus du Real Madrid, annoncé sur ses traces depuis plusieurs mois dans l’optique d’en faire le successeur de Karim Benzema, le PSG, Liverpool, Manchester United, Manchester City ou encore le Bayern Munich voudraient également arracher au Borussia Dortmund son prolifique buteur de 20 ans.

Joan Laporta serait proche de Mino Raiola, de quoi faciliter une arrivée d’erling Braut Haaland ?