Mercato - Barcelone : Une piste de Koeman revient sur son transfert avorté !

Publié le 27 novembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Le latéral droit de Norwich City, Max Aarons, est passé très proche d'un transfert au FC Barcelone durant le mercato estival, mais les dirigeants catalans se sont finalement penchés sur Sergiño Dest. L’espoir anglais est revenu sur ces événements.

Après la relégation de Norwich City en Championship, nombreux sont les joueurs qui ont voulu changer de club. Ben Godfrey et Jamaal Lewis sont d’ailleurs tout deux restés en Premier League, du côté d’Everton et Newcastle. Mais Max Aarons était lui aussi en passe de quitter les Canaries cet été, et même changer de pays. Le latéral droit était dans le viseur du FC Barcelone, à la recherche d’un joueur à ce poste après le départ de Nelson Semedo à Wolverhampton. Le club catalan et son entraîneur Ronald Koeman se sont finalement désistés pour recruter l’ex-joueur de l’Ajax, Sergiño Dest.

« Les négociations rompues, je ne pouvais pas être brisé »