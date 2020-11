Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Paul Aldridge au cœur d'énormes interrogations en interne ?

Publié le 27 novembre 2020 à 13h45 par A.M.

Arrivé il y a un an au poste de conseiller du président Eyraud à l'OM, Paul Aldridge était censé mettre son réseau à disposition du club pour vendre en Premier League. Les résultats se font encore attendre.

L'arrivée de Paul Aldridge au sein de la direction de l'OM s'est fait dans le plus secret. Mais dès lors que l'information s'est ébruité, les commentaires n'ont pas manqué, à commencer par André Villas-Boas, très agacé de la nomination du dirigeant britannique, censé empiéter sur les responsabilités d'Andoni Zubizarreta, alors directeur sportif de l'OM. Et pour cause, Paul Aldridge a été nommé conseiller du président Eyraud pour mettre à disposition du club marseillais son réseau anglais afin de faciliter les ventes de joueurs en Premier League.

A quoi sert Paul Aldridge ?