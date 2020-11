Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une lutte XXL se poursuit pour Camavinga !

Publié le 27 novembre 2020 à 10h00 par La rédaction

En plein flou sur son avenir alors qu'il intéresserait fortement le Real Madrid, Eduardo Camavinga a décidé de changer de représentant. Alors que ses intérêts sont pour l’instant gérés par son père, certains poids lourds du milieu s’arrachent déjà la pépite du Stade Rennais.

Après s’être révélé aux yeux du grand public la saison dernière, Eduardo Camavinga a de nouveau passé un cap depuis la reprise. Après avoir découvert l’équipe de France et la Ligue des champions, la pépite du Roazhon Park accuse un léger coup de mou ces dernières semaines. En coulisses, l’avenir du joueur formé au Stade Rennais demeure flou. Tiraillé entre une nouvelle prolongation jusqu’en 2023, et un premier gros challenge avec un cador européen comme le Real Madrid, le joueur d’à peine 18 ans se trouve à un tournant de sa jeune carrière. Le moment choisi par son clan pour se séparer de son ancien conseiller Moussa Sissoko, et de placer pour l’instant l’avenir du joueur dans les mains de son père.

Avantage Pini Zahavi ?