Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar compte toujours faire un gros coup en Ligue 1 !

Publié le 27 novembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 27 novembre 2020 à 9h57

Très performant avec l'OL, Houssem Aouar aurait pu partir cet été, mais aucune offre n'a répondu aux attentes des Gones. Une aubaine pour le PSG qui reste à l'affût dans ce dossier.

Comme toujours, la formation lyonnaise attire l'œil sur le marché des transferts. Et ces dernières semaines c'est Houssem Aouar qui a fait parler de lui. Auteur d'un très bon Final 8 à Lisbonne où l'OL a atteint le demi-finale contre le Bayern Munich, le milieu de terrain des Gones a longtemps été annoncé sur le départ durant le mercato puisque de nombreux clubs se sont positionnés à l'image de la Juventus ou encore d'Arsenal qui a transmis plusieurs offres pour s'attacher les services de l'international français. Sans toutefois répondre aux attentes de l'OL. Une excellente nouvelle pour le PSG.

Le PSG vise bien Aouar à moyen terme