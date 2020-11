Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Choupo-Moting livre les coulisses de son départ !

Publié le 27 novembre 2020 à 11h15 par La rédaction

Après deux saisons mouvementées au PSG, Eric-Maxim Choupo-Moting a décidé de rejoindre le Bayern lors du dernier mercato. Il explique les raisons qui ont motivé son choix.

En fin de contrat avec le PSG l’été dernier, Choupo-Moting avait choisi de ne pas prolonger l’aventure parisienne pour découvrir un nouveau club : le Bayern. Pourtant, après de nombreuses critiques sur son style de jeu, Choupo-Moting avait finalement réussi à gagner les coeurs des supporters parisiens. Un soir d’août au Portugal, le Camerounais avait ouvert la route des demi-finales de la Ligue des Champions au PSG grâce à un but dans les ultimes secondes contre l’Atalanta. Eric Maxim Choupo-Moting a choisi de quitter le PSG sur cette note et de commencer un nouveau défi.

« Paris voulait renouveler mon contrat »