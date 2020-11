Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est-il toujours l’entraîneur qu’il faut à l’OM ?

Publié le 27 novembre 2020 à 12h01 par La rédaction

Suite à la nouvelle défaite de l’OM en Ligue des Champions, les critiques s’abattent sur les Phocéens et notamment André Villas-Boas. Le Portugais est-il d’ailleurs toujours l’homme de la situation sur la Canebière ?

En finissant deuxième de la dernière saison de Ligue 1, l’OM se réjouissait de retrouver la Ligue des Champions après de longues années d’absence. Mais pour les hommes d’André Villas-Boas, ce rêve européen tourne au cauchemar. Après 4 journées, les Marseillais totalisent 4 défaites et toujours aucun but marqué. Pire encore, l’OM est désormais la risée de tout le monde puisque suite au dernier revers contre le FC Porto (0-2), les Marseillais détiennent désormais le triste record du plus grand nombre de défaites consécutives (13). Malgré la bon classement en Ligue 1, la situation des Phocéens inquiètent et forcément, André Villas-Boas n’échappe pas aux critiques.

Villas-Boas a-t-il encore la solution ?

Si ce sont les joueurs de l’OM qui sont sur le terrain, c’est bien André Villas-Boas qui choisit qui aligner. Ce mercredi, il a d’ailleurs tenté des paris contre Porto avec les titularisations de Balerdi, Luis Henrique et Germain. Des choix qui n’ont clairement pas été payants. Pointé du doigt, le Portugais doit tout faire pour retrouver la recette qui avait marché la saison dernière. Mais a-t-il encore la solution pour cela ? Si cela continue, les questions sur l’avenir de Villas-Boas vont forcément vite arriver, d’autant plus que le Special Two est dans sa dernière année de contrat.



Alors, Villas-Boas est-il toujours l’entraîneur qu’il faut à l’OM ?