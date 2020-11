Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane annonce la couleur pour cet hiver !

Publié le 27 novembre 2020 à 19h30 par Amadou Diawara

Fortement touché par la crise provoquée par le coronavirus, Zinedine Zidane et le Real Madrid ne sont pas parvenus à recruter le moindre joueur lors du dernier mercato estival. Alors qu'elle se trouve en difficulté depuis le début de la saison, la Maison-Blanche pourrait se rattraper au mois de janvier ou l'été prochain. Interrogé sur ses objectifs de recrutement pour 2021, Zinedine Zidane a lâché ses vérités.

Le coronavirus et les restrictions mises en place pour l'éradiquer ont provoqué une énorme crise. Une crise à laquelle n'a pas échappé le Real Madrid. Alors que ses caisses ont été fortement touchés, Zinedine Zidane n'a pas pu recruter lors du dernier mercato estival. Le coach du Real Madrid a dû se contenter d'un dégraissage de son effectif pour faire des économies sur sa masse salariale, et ainsi rééquilibrer ses comptes. Cet été, la Maison-Blanche s'est donc séparé de Sergio Reguilon et Gareth Bale, tous deux partis à Tottenham, de James Rodriguez (Everton), de Brahim Diaz (Milan AC), de Dani Ceballos (Arsenal), d'Achraf Hakimi (Inter) et de Takefusa Kubo (Villarreal). Côté arrivée, seul Reinier Jesus a rejoint les rangs du Real Madrid de Zinedine Zidane, mais son transfert, qui aurait couté environ 30M€, était bouclé avant l'arrivée du coronavirus.

«Nous n'avons pas à changer quoi que ce soit»