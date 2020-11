Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane affiche un souhait fort pour l’avenir de l’un de ses cadres !

Publié le 27 novembre 2020 à 8h30 par H.G. mis à jour le 27 novembre 2020 à 8h37

Alors que Luka Modric arrivera au terme de son contrat au Real Madrid en juin prochain, Zinedine Zidane se serait déjà positionné pour l’avenir de l’international croate dans la capitale espagnole.

Présent dans l’effectif du Real Madrid depuis 2012, Luka Modric s’est progressivement imposé comme l’un des cadres de l’écurie madrilène ces dernières années. Et pour cause, l’international croate fut l’un des hommes forts des Merengue lors de leurs succès ces dernières années, et notamment au cours des quatre campagnes de Ligue des Champions remportées en 2014, 2016, 2017 et 2018. Seulement voilà, à 35 ans et à quelques mois de la fin de son contrat, la question de l’avenir de Luka Modric au Real Madrid se pose. Toutefois, s’il a souvent été annoncé que l’ancien joueur de Tottenham pourrait quitter le club de la capitale espagnole librement au terme de son bail, la donne pourrait maintenant s’inverser.

Zinedine Zidane voudrait faire de Luka Modric le mentor de Martin Odegaard