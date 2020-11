Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane envoie un message fort à Sergio Ramos !

Publié le 27 novembre 2020 à 15h00 par H.G.

Alors que Sergio Ramos et le Real Madrid ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur les termes d’une prolongation de contrat, Zinedine Zidane a semble-t-il adressé un message subliminal à l’adresse de son défenseur.

Arrivé au Real Madrid en 2005, Sergio Ramos pourrait être en train de vivre ses derniers mois en tant que joueur du club de la capitale espagnole. Et pour cause, arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain, l’emblématique défenseur central de la Casa Blanca âgé de 34 ans ne parvient pas à trouver d’accord avec sa direction pour renouveler son bail. Le Real Madrid a en effet pour habitude de prolonger les joueurs trentenaires d’une saison à la fois, tandis que Sergio Ramos aimerait prolonger pour une plus longue durée. Ainsi, l’avenir du quadruple vainqueur de la Ligue des Champions s’écrit en pointillés chez les Merengue , et ce n’est pas Zinedine Zidane qui viendra tout tenter pour le conduire à infléchir sa position.

« Je ne dirai à personne ce qu'il faut faire »