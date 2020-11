Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas une grande inquiétude après la déroute européenne...

Publié le 26 novembre 2020 à 11h45 par A.M.

Après la défaite contre le FC Porto (0-2), qui met fin aux espoirs de qualifications de l'OM pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, André Villas-Boas reconnaît qu'il s'inquiète que cela laisse des traces...

L'Olympique de Marseille a encore sombré en Ligue des Champions. En effet, en s'inclinant face au FC Porto (0-2), l'OM a battu un triste record, à savoir le nombre de défaites de suite en C1 avec un total de 13. Le club phocéen cherchera à ne pas améliorer ce record lors des deux derniers matches contre l'Olympiakos et Manchester City. Mais avant de se projeter sur la fin de la campagne européenne, l'OM doit poursuivre sur sa lancée en Ligue 1. Sixièmes en Championnat, les Marseillais peuvent revenir à égalité avec le PSG, leader, s'ils remportent leurs deux matches en retard. Toutefois, André Villas-Boas craint que la désillusion européenne ait des répercussions sur le Championnat...

«Ça peut laisser des traces»