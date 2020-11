Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette impératif qui se confirme pour Neymar…

Publié le 27 novembre 2020 à 21h45 par La rédaction

Emili Rousaud, l’un des candidats à la présidence du Barça, a livré son projet pour Neymar. Analyse.

En conférence de presse, Emili Rousaud, l’un des candidats à la présidence du FC Barcelone, a tenu des propos intrigants au sujet de Neymar, indiquant qu’il avait commencé à travailler sur le projet de son retour en juin 2022, au terme de son contrat avec le PSG : « Il faut compléter l’équipe avec un ou deux joueurs franchise, qui terminent leur contrat en 2021 et 2022. L’équipe "Les meilleurs au Barça" et son directeur technique sont déjà en contact avec deux joueurs qui sont des mega-cracks mondiaux. Sur indication de mon directeur technique, à condition qu’il retire ses plaintes et fasse le tri dans son entourage, nous travaillons au retour de Neymar au Barça. En décembre, je pourrai annoncer le nom du second et il ne laissera personne indifférent. Et même si d’autres prononcent son nom, nous sommes les seuls à être en ligne directe avec lui (...) Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que notre maillot a du poids. Nous travaillons à la signature de joueurs de premier plan, lorsque leur contrat prendra fin. Avant qu'ils n'éclosent et qu'ils n'aient un prix élevé (…) Neymar, nous travaillons pour le ramener à Barcelone... s'il retire les poursuites contre le club. Nous avons contacté son entourage et effectivement ces poursuites ne facilitent pas la chose (…) Une personne de l'équipe a parlé avec son entourage et la réponse n'a pas été négative. Il n'y a pas encore de détails concrets et nous n'avons pas défini les aspects économiques. Ce ne serait pas un transfert, nous attendrions qu'il termine son contrat ».

Une alternative simple

S’il convient toujours de rester prudent sur des propos de campagnes électorales, si Rousaud dit vrai en affirmant qu’il est déjà en contact avec Neymar et que son entourage n’a pas fermé la porte, alors le danger d’un départ libre de Neymar ne sera pas à négliger si le projet proposé apparaît solide et crédible financièrement. En attendant, le projet de Rousaud confirme un élément très simple : soit le PSG prolonge Neymar avant la fin de saison, soit il faudra le mettre en vente au prochain mercato estival.