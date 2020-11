Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Haaland, Zidane va pouvoir souffler un peu

Publié le 27 novembre 2020 à 21h30 par Th.B.

En raison de son entêtement à vouloir recruter Jadon Sancho lors du dernier mercato, Manchester United serait entré dans le collimateur du Borussia Dortmund. Et un transfert d’Erling Braut Haaland, également suivi par le Real Madrid, s’annoncerait plus que compliqué à présent.

La course à la signature d’Erling Braut Haaland semble être lancée désormais ! C’est du moins ce qu’ Eurosport UK a fait savoir ce vendredi. Selon son journaliste Dean Jones, le média britannique avance que le Borussia Dortmund ne fermerait pas la porte à un transfert de sa pépite norvégienne dès le mercato estival de 2021, à condition que les premières offres s’élèvent à 100M€. De quoi permettre à plusieurs clubs de concrètement se pencher sur ce dossier, à l’instar du PSG, de Manchester City et de Liverpool alors que le Real Madrid faisait déjà figure d’une réelle option pour Haaland jusque-là. En ce qui concerne l’autre club intéressé déjà bien connu, à savoir Manchester United, ce serait quasiment déjà râpé.

Il ne faudrait pas compter sur Manchester United pour Haaland