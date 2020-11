Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Guardiola… Le dossier Haaland part dans tous les sens !

Publié le 27 novembre 2020 à 18h30 par Th.B.

Pourtant annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, Erling Braut Haaland devrait rapidement témoigner d’un intérêt de Pep Guardiola. Mais Manchester City n’aurait que peu de chances de rafler la mise dans ce dossier, contrairement au PSG. Explications.

Révélé lors de la première partie de saison de l’exercice précédent avec le RB Salzbourg en Ligue des champions, Erling Braut Haaland ne s’est pas éternisé en Autriche et a pris la direction de la Bundesliga pour confirmer les belles promesses au Borussia Dortmund. En l’espace de quelques mois, l’international norvégien de 20 ans empile les buts et pointe à 16 réalisations en 12 matchs de C1, dépassant au passage Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de la compétition. Ses performances sont telles qu’un transfert est déjà dans les tuyaux pour l’été 2021 alors que son contrat court jusqu’en juin 2021. Afin de calmer le jeu, Michael Zorc faisait passer le message suivant récemment. « Nous voyons sur le long terme avec Erling. Il ne faut pas faire attention à ces rumeurs. Je le vois avec nous pour longtemps ». Cependant, le témoignage du directeur technique du Borussia Dortmund ne serait pas la position adaptée par l’ensemble de la direction du BvB . En effet, selon des sources allemandes contactées par Eurosport UK , le Borussia Dortmund s’attendrait à recevoir des offres à l’occasion du mercato estival de 2021. Afin d’entamer les discussions, le pensionnaire de Bundesliga aurait fixé le prix de départ de Haaland à 100M€. De quoi permettre à plusieurs clubs comme le PSG et le Real Madrid notamment de préparer leurs offensives. Mais ce serait un tout autre club qui devrait passer à l’action en premier.

La tentative vouée à l’échec de Guardiola…

Alors que Sergio Agüero se rapproche de la fin de son contrat qui court jusqu’en juin prochain, Pep Guardiola semble s’être mis en quête de son successeur. Que ce soit Lautaro Martinez, Darwin Nunez ou encore Harry Kane, les noms se succèdent dans la presse. Mais celui d’Erling Braut Haaland pourrait bien devenir la piste la plus chaude. D’après Dean Jones, Manchester City devrait être le premier club à soumettre une offre formelle au Borussia Dortmund pour Haaland dans le cadre du prochain mercato estival. Néanmoins, des sources proches du joueur auraient assuré à Eurosport UK qu'il ne ferait pas de la Premier League sa prochaine destination. La volonté de Haaland est de devenir l’un des meilleurs du monde. Pour ce faire, il compterait rester au BvB au moins jusqu’en juin 2022 avant d’aller voir ailleurs. Mais une belle offre pourrait tout changer. Quand bien même son avenir devrait s’écrire ailleurs qu’à Dortmund et ce dès l’été prochain, Haaland voudrait connaître une autre destination avant d’ouvrir la porte à la Premier League. Manchester City devra alors se montrer plus que convaincant pour recruter Haaland. De quoi permettre au Real Madrid et au PSG de garder espoir.

… l’option PSG pour Haaland pour l’après-Mbappé