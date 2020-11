Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un échange de bons procédés pour Haaland avec… Klopp ?

Publié le 27 novembre 2020 à 20h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du Real Madrid notamment, Erling Braut Haaland serait également une piste activée par Liverpool. Et alors que le club merengue pourrait perdre la main avec le Norvégien, les Reds pourraient lui offrir Mohamed Salah en compensation.

À en croire les informations d’ Ok Diario ou encore d’ Eurosport UK plus récemment, le Real Madrid ne mènerait plus la danse dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland. En effet, Manchester City et le PSG seraient désormais des options à sérieusement prendre en considération dans l’opération Haaland en marge de l’été prochain. Les Skyblues pourraient d’ailleurs être le premier club à dégainer une offre concrète pour le buteur du Borussia Dortmund qui réclamerait au moins 100M€ pour céder Haaland à la fin de la saison. Néanmoins, Liverpool pimenterait ce dossier et ne semble pas être là pour faire de la figuration.

Le Real Madrid pourrait perdre Haaland, mais gagner Salah !