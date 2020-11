Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision va s’imposer pour Tuchel…

Publié le 27 novembre 2020 à 19h45 par La rédaction

Plus le temps passe, plus la solution d’un départ anticipé de Thomas Tuchel apparaît inexorable au PSG. Analyse.

Dans son édition de jeudi, le quotidien l’Equipe apporte de nouveaux éléments au sujet de Thomas Tuchel, indiquant que l’entraîneur allemand avait la certitude que son avenir au PSG était quasiment scellé et qu’il n’avait aucune chance d’être prolongé au-delà de la fin de son contrat en juin prochain. L’Equipe annonce qu’en conséquence Tuchel ne cherche plus adapter sa communication avec les médias et se laisse aller à exprimer librement ce qu’il pense.

Paris a une solution avec Allegri

Tout ceci confirme ce que le10sport.com avait analysé précédemment, à savoir qu’avec un entraîneur ayant intégré que son avenir n’était plus au Parc des Princes, en conflit ouvert avec le directeur sportif de surcroît, il était très difficile de réunir un contexte de performance au plus haut niveau. En conséquence, la direction du PSG va fatalement se pencher sur un arrêt prématuré de la collaboration avec le coach, d’autant qu’elle dispose d’une solution sur la table avec Massimiliano Allegri.