Mercato - PSG : Une menace colossale s’est éloignée pour Leonardo avec Allegri !

Publié le 27 novembre 2020 à 18h15 par H.G.

Alors que Leonardo fait de Massimiliano Allegri sa priorité pour succéder à Thomas Tuchel sur le banc du PSG, le directeur sportif du club de la capitale aurait pu voir tous ses plans être réduits à néant à cause de Manchester City.

Ce n’est désormais plus un secret depuis octobre dernier, la cohabitation entre Leonardo et Thomas Tuchel n’est pas idyllique. L’entraîneur allemand avait publiquement remis en question la gestion du mercato du PSG par l’Italo-brésilien, qui n’avait alors pas manqué de le remettre en place avant d’enregistrer les arrivées de Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha. Cependant, si cette passe d’arme médiatique a fait couler beaucoup d’encre, elle ne serait qu’un épisode de plus dans la lutte qui aurait lieu en interne entre Thomas Tuchel et Leonardo. Ce dernier n’est pas un fan de l’ancien technicien du Borussia Dortmund, et il souhaiterait vivement le remplacer en nommant Massimiliano Allegri sur le banc du PSG comme le10sport.com vous l’a révélé.

Manchester City voulait Massimiliano Allegri en cas de départ de Pep Guardiola !