Mercato - OM : L'annonce très claire de Christophe Galtier sur son avenir !

Publié le 28 novembre 2020 à 13h45 par A.M.

Interrogé sur son avenir, Christophe Galtier a catégoriquement exclu l'idée d'un départ du LOSC à court terme, que ce soit cet hiver et à la fin de la saison.

L'avenir de Christophe Galtier va rapidement être au cœur de nombreuses interrogations. Et pour cause, la situation au LOSC est compliquée en interne comme en témoigne la démission de Marc Ingla, directeur général du club, et l'absence de Luis Campos au quotidien depuis le mois d'août. Le projet de Gérard Lopez se retrouve donc en danger à moyen terme bien que d'un point de vue sportif, les résultats continuent à suivre. Par conséquent, l'avenir de Christophe Galtier, dont le contrat prend fin en juin 2022, est régulièrement remis en question.

Galtier n'envisage pas de quitter le LOSC