Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça serait à côté de la plaque pour Neymar !

Publié le 28 novembre 2020 à 11h30 par Th.B.

Alors qu'un candidat à la présidence du FC Barcelone a ouvert la porte à un retour de Neymar en 2022, le Barça pourrait bien ne pas être en mesure de mener une telle opération. De quoi soulager le PSG ?

Ces derniers temps, une prolongation de contrat de Neymar au PSG a été régulièrement évoqué par les médias. Le Brésilien réclamerait un salaire équivalent à ses 36M€ annuels et le droit d’avoir son mot à dire sur le recrutement selon La Cuatro . Néanmoins, le10sport.com vous révélait en exclusivité le 10 novembre dernier qu’au sein de l’entourage de l’attaquant du PSG, on n’avait pas encore pris la décision ou non de privilégier une prolongation de contrat. De quoi permettre au FC Barcelone de se remettre à rêver d’un retour de Neymar. Candidat à la présidence du Barça , Emili Rousaud faisait récemment passer le message suivant à la Cadena SER . « Une personne de mon équipe a parlé avec son entourage et la réponse n’a pas été négative. Mais nous n’avons pas encore défini les aspects économiques. La signature de Neymar est inabordable aujourd’hui. J'ai dit que nous étudions la possibilité de le signer à la fin de son contrat en 2022 ». Et quand bien même cette opération est programmée pour l’été 2022, moment où son contrat avec le PSG aura expiré s’il ne le prolongeait pas d’ici-là, rien ne dit que le Barça aurait la marge financière nécessaire pour mener à bien ce dossier.

Le retour de Neymar au Barça, une idée irréalisable ?