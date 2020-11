Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prêt à faire faux bond à Leonardo ?

Publié le 27 novembre 2020 à 19h15 par A.C. mis à jour le 27 novembre 2020 à 22h30

Neymar, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en 2022, semble bien tenté par un départ.

Les élections de la présidence du FC Barcelone rythment cette fin d’année... et viennent relancer le feuilleton Neymar. En effet, si Victor Font a écarté cette possibilité, mettant en avant des raisons économiques, d’autres candidats ont annoncé vouloir faire leur possible pour arracher le Brésilien au Paris Saint-Germain. C’est le cas d'Emili Rousaud, qui a même annoncé avoir déjà noué des premiers contacts avec l’entourage du numéro 10 du PSG. « Une personne de mon équipe a parlé avec son entourage et la réponse n’a pas été négative. Mais nous n’avons pas encore défini les aspects économiques » a expliqué Rousaud, au micro de La Cadena SER . « La signature de Neymar est inabordable aujourd’hui. J'ai dit que nous étudions la possibilité de le signer à la fin de son contrat en 2022. Par conséquent, il n'y a pas de paiement de transfert. Il suffit de négocier avec le joueur. C’est un travail qui doit être fait pendant des mois ».

Ferré optimiste pour un retour de Neymar