Mercato - Barcelone : L'avenir d'Ousmane Dembélé totalement relancé ?

Publié le 28 novembre 2020 à 12h30 par La rédaction

Alors qu’il s’apprête à obtenir plus de temps de jeu en équipe première suite à la blessure d’Ansu Fati, l’avenir d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone serait loin d’être assuré. Après lui avoir récemment proposé une offre de prolongation, les dirigeants Blaugrana songeraient désormais à un départ dès cet hiver pour l’international français...

Trois ans après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund contre un montant de 145M€ bonus compris pour pallier au départ de Neymar au PSG, Ousmane Dembélé est loin de faire l’unanimité du côté du FC Barcelone. Touché à de nombreuses reprises par des blessures, l’international français a également été pointé du doigt pour son hygiène de vie, ou son comportement, alors que l’ancien Rennais aurait accusé plusieurs retards au centre d’entraînement. Une situation qui aurait agacé en interne, si bien que les dirigeants Blaugrana auraient tenté de se séparer d’Ousmane Dembélé cet été, un an après avoir tenté de l'inclure dans l’opération colossale pour rapatrier Neymar au FC Barcelone. Toutefois, alors qu’il semble peu à peu renaître de ses cendres cette saison, l’avenir d’Ousmane Dembélé est une nouvelle fois remis en question...

Le FC Barcelone envisagerait de nouveau un départ cet hiver !

N’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman en début de saison, Ousmane Dembélé est finalement parvenu à se faire une place au sein de l’effectif de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, grâce notamment à la blessure d’Ansu Fati, qui sera éloigné des terrains pour de longs mois. Une blessure qui a notamment valu à Ousmane Dembélé de se voir offrir une offre de prolongation de contrat, que l’international français aurait toutefois refusé selon Mundo Deportivo. Si les nombreuses blessures au sein du FC Barcelone ont jusqu’ici fait les affaires de l’international français, ces dernières pourraient également sceller son avenir. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone songerait de nouveau à se séparer d’Ousmane Dembélé cet hiver et serait à l’écoute de toute proposition. Une vente de l’ancien ailier du Borussia Dortmund permettrait en effet de débloquer les fonds nécessaires pour s’attacher les services d’un défenseur central, à l’instar d’Eric Garcia. La blessure de Gerard Piqué, ainsi que celles de Ronald Araujo et de Samuel Umtiti ont fait du recrutement d’un défenseur central la priorité du FC Barcelone cet hiver, au détriment notamment la piste Memphis Depay. De plus, le FC Barcelone craindrait de voir Ousmane Dembélé quitter le club à l’issue de son contrat, en 2022. Si le joueur de 23 ans semble avoir gagné la confiance de Ronald Koeman cette saison suite à la blessure d’Ansu Fati, le technicien batave ne serait pas opposé à un départ, conscient qu’il possède déjà d’autres éléments à son poste au sein de l’effectif Blaugrana . Un cas de figure inenvisageable pour un joueur recruté 105M€ hors bonus en 2017. Toutefois, le départ du champion du monde français ne serait pas une certitude...

Manchester United toujours à l’affut, mais...