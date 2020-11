Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'entourage de Maxime Lopez glisse un tacle à André Villas-Boas !

Publié le 28 novembre 2020 à 11h15 par A.M.

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans d'André Villas-Boas, Maxime Lopez a quitté l'OM pour rejoindre Sassuolo où «il revit» avec un nouveau coach comme le souligne son frère.

Très apprécié par Rudi Garcia qui l'a lancé dans le grand bain, Maxime Lopez était présenté fièrement comme l'emblème de la formation marseillaise chère à Jacques-Henri Eyraud pour lancer le projet McCourt. Toutefois, le jeune milieu de terrain est rapidement repassé dans l'ombre sous les ordres d'André Villas-Boas qui, en faisant monter Boubacar Kamara dans l'entrejeu et en recrutant Valentin Rongier, a fait de Maxime Lopez un remplaçant aux allures de couteau suisse utilisé aussi bien dans le couloir droit de l'attaque qu'en faux 9. Conscient de cette situation, le joueur formé à l'OM a donc décidé de partir à Sassuolo où il est prêté avec une option d'achat qui a de grandes chances de devenir obligatoire.

«Il reprend du plaisir à jouer au foot avec un coach qui aime le ballon