Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération à 3M€ en excellente voie ?

Publié le 28 novembre 2020 à 9h45 par A.M.

Prêté à Sassuolo, Maxime Lopez dispose d'une option d'achat comprise entre 1 et 3M€ qui sera levée automatiquement s'il dispute 20 rencontres. Autant dire que l'OM va voir filer définitivement son milieu de terrain.

Lancé dans le grand bain en 2016 par Rudi Garcia, Maxime Lopez était présenté comme l'emblème de la formation marseillaise. Toutefois, depuis l'arrivée d'André Villas-Boas sur le banc de l'OM, le milieu de terrain a rapidement perdu sa place, le technicien portugais l'utilisant comme un joueur capable dépanner à plusieurs postes. Utilisé dans le couloir droit de l'attaque marseillaise ou encore un faux 9, Maxime Lopez était en perte de vitesse à l'OM où son contrat prenait fin en juin 2021. Par conséquent, cet été, il a prolongé son bail d'une saison afin d'être prêté à Sassuolo comme l'expliquait récemment Pablo Longoria au micro du Phocéen : « Il a prolongé le contrat pour aller à Sassuolo et je dois le remercier, c’est un très bon geste. Entre 0€ et 1€ je préfère toujours 1€. En plus quand tu as un pourcentage à la vente, surtout dans un club comme Sassuolo où les joueurs prennent beaucoup de valeurs, ce n’est pas négligeable. L’option d’achat deviendra obligatoire sous certaines conditions . »

L'option d'achat de Lopez comprise entre 1 et 3M€ ?