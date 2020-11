Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel échec estival de Longoria est révélé !

Publié le 28 novembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 28 novembre 2020 à 8h43

Prêté dans les dernières heures du mercato à Sassuolo, Maxime Lopez a de grandes chances d'y être transféré définitivement en fin de saison. Et pourtant, Pablo Longoria a tout fait pour éviter ça.

Très peu actif en terme de ventes, l'Olympique de Marseille s'est réveillé dans les dernières heures du mercato. En effet, en plus de la vente de Bouna Sarr, qui a rejoint le Bayern Munich pour 10M€, l'OM s'est également séparé de Maxime Lopez, prêté à Sassuolo lors du dernier jour du marché estival. Pablo Longoria dévoilait d'ailleurs récemment les coulisses de ce dossier. « Il a prolongé le contrat pour aller à Sassuolo et je dois le remercier, c’est un très bon geste. Entre 0€ et 1€ je préfère toujours 1€. En plus quand tu as un pourcentage à la vente, surtout dans un club comme Sassuolo où les joueurs prennent beaucoup de valeurs, ce n’est pas négligeable. L’option d’achat deviendra obligatoire sous certaines conditions », expliquait le head of football de l'OM sur le plateau du talk show du Phocéen .

Longoria ne voulait pas d'option d'achat pour Lopez