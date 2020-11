Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La surprenante sortie de ce proche de Sétien...

Publié le 28 novembre 2020 à 7h30 par A.D.

Malgré le départ de Quique Setién il y a déjà plusieurs mois, son adjoint vient tout juste de quitter le FC Barcelone. Sur les réseaux sociaux, Eder Sarabia s'est livré sur les coulisses de son départ.

Alors que ses résultats avec le FC Barcelone laissaient à désirer, Quique Setién a été remercié à la fin de la dernière saison, avant d'être remplacé par Ronald Koeman. Si Quique Setién a quitté le Barça cet été, son adjoint, Eder Sarabia, n'a fait ses valises que dernièrement pour des raisons contractuelles. Sur son compte Twitter , ce dernier a décrit les dessous de son départ du FC Barcelone, avant de faire ses adieux au club catalan.

«Nous avons pu résoudre la relation contractuelle qui nous liait encore au FC Barcelone»

« Nous avons pu résoudre la relation contractuelle qui, de manière incompréhensible, nous liait encore au FC Barcelone. Ce n'est pas l'accord qui nous correspondait, mais c'est ce que nous avons accepté pour en finir avec la dégradation que nous subissions et penser à l'avenir. Il est évident que le club vit une situation inquiétante, quelque chose qui, à votre arrivée, se ressent clairement et qui a un sérieux impact sur la performance sportive. Vous pensez toujours que de l'intérieur vous pouvez aider à résoudre le problème, mais pour nous, malgré tout ce que nous avons fait, cela a été impossible. C'est avec une grande tristesse que je dis au revoir, mais avec l'espoir que les choses peuvent changer et que le FC Barcelone peut de nouveau être ce club et cette équipe qui, pendant de nombreuses années, nous a fait apprécier le football comme personne d'autre ! Allez le Barça » , a-t-il posté sur les réseaux sociaux.