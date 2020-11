Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit un nouveau message clair en provenance de Barcelone !

Publié le 28 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

En pleine élections présidentielles au FC Barcelone, le cas Neymar fait énormément parler. Au sujet du Brésilien, chaque candidat a son avis et c’est désormais Xavi Vilajoana qui a dévoilé le sien.

A Barcelone, le feuilleton Neymar repart de plus belle. Parti en 2017, le Brésilien, aujourd’hui au PSG, est encore annoncé de retour en Catalogne. En effet, avec l’élection d’un nouveau président au Barça en janvier prochain, le cas Neymar est devenu un véritable sujet de campagne. Chaque candidat est interrogé sur sa volonté ou non de faire revenir l’ancien joueur blaugrana. Et concernant l’international auriverde, les avis divergent. Alors que Victor Font et Toni Freixa ont fait savoir qu’ils ne feront pas revenir Neymar, Emili Rousaud a lui annoncé qu’il discutait déjà avec le clan du Parisien.

Encore un non !