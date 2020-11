Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman se voit déconseiller le recrutement de Depay !

28 novembre 2020

A la recherche d'un attaquant depuis son arrivée au club et le départ de Luis Suarez, Ronald Koeman aurait jeté son dévolu sur Memphis Depay. Mais le recrutement de l'attaquant néerlandais ne serait pas idéal pour Bojan Krkic.

L'identité est un élément important au FC Barcelone. Récemment, Ernesto Valverde en a d'ailleurs fait les frais. Champion d'Espagne lors de ses deux saisons complètes en Catalogne, le technicien espagnol a payé les performances de son effectif, pas assez offensives au goût des dirigeants blaugrana . Arrivé cet été, Ronald Koeman doit relever le FC Barcelone quant aux résultats, mais aussi réconcilier tout un club avec son équipe. Pour mettre en place ses idées, le technicien néerlandais n'a pas hésité à faire des choix forts, en poussant notamment Luis Suarez vers la sortie. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas verrait Memphis Depay comme le successeur idéal du Pistolero . Mais pour Bojan Krkic, la solution se trouverait en interne. L'ancien attaquant barcelonais pousserait pour la promotion des joueurs de la maison, à l'instar d'Oscar Mingueza, titularisé contre le Dinamo Kiev en Ligue des Champions pour pallier la blessure de Gerard Piqué.

« Ce serait une erreur de signer Depay »