Mercato - PSG : En cas de départ de Mbappé, le PSG connaît son remplaçant !

Publié le 28 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors q’un départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid semble se dessiner, le club merengue faisant de lui sa priorité, le PSG pourrait bien déjà avoir son successeur sous la main.

Ce n’est plus vraiment un secret désormais tant la presse n’évoque un transfert de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Cependant, le rendez-vous serait pris pour l’été 2021, moment où le contrat du champion du monde tricolore sera à un an de son expiration au PSG. Et le Real Madrid serait proche de passer aux actes. N’ayant pas recruter cet été et ne prévoyant pas de le faire lors du mercato hivernal, la Casa Blanca serait prête à passer à l’action pour l’attaquant du PSG.

Haaland pour combler le vide laissé par Mbappé ?