Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Un ancien de l’OM souffle une autre idée !

Publié le 28 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Pour son recrutement à venir, le Real Madrid verrait les choses en grand avec Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Toutefois, Michel, ancien entraîneur de l’OM et jouer de la Casa Blanca, estime que la priorité est ailleurs.

N’ayant pas dépensé lors du dernier mercato, le Real Madrid a mis de l’argent de côté pour frapper fort dans les mois à venir. Et la Casa Blanca aurait de plans colossaux pour renforcer l’effectif de Zinedine Zidane. En effet, la priorité se nommerait Kylian Mbappé, tandis que les noms d’Erling Braut Haaland ou encore Eduardo Camavinga reviennent également avec insistance. Le Real Madrid pourrait donc s’offrir les cracks de demain afin de s’assurer un long règne. Toutefois, cette stratégie ne serait pas forcément la bonne à en croire les propos de Michel.

« Il faut utiliser cet argent pour 4 ou 5 joueurs »