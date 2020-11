Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un plan XXL se met en place pour Haaland !

28 novembre 2020

En embuscade dans l’opération Erling Braut Haaland, le Bayern Munich prévoirait de laisser le Real Madrid et les clubs intéressés par son profil se disputer les services de l’attaquant du Borussia Dortmund l’été prochain pour mieux préparer son offensive pour 2022 !

Avec Kylian Mbappé, il pourrait bien être la grosse opération de l’été 2021. En effet, bien que la clause libératoire de 75M€ fixée dans son contrat au Borussia Dortmund ne pourra être exercée qu’à partir de juin 2022, les plus grands clubs d’Europe ne compteraient pas attendre jusque-là pour s’attacher les services du serial buteur du BvB qui est déjà à 16 réalisations en 12 apparitions en Ligue des champions. Manchester City, le PSG, Liverpool ou encore le FC Barcelone concurrenceraient le Real Madrid dans la course à al signature d’Erling Braut Haaland. Témoignant de l’opération XXL que ce dossier est en train de devenir, le Bayern Munich prendrait ses distances, pour frapper plus fort l’été suivant !

Le Bayern Munich préparerait le terrain pour 2022 !