Mercato - OM : Ce prétendant ne se cache plus pour Florian Thauvin !

Publié le 28 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Directeur technique du Milan AC, Paolo Maldini a brisé la glace. Alors que le club rossoneri est annoncé comme potentielle destination pour Florian Thauvin, Maldini a confirmé l’intérêt du Milan pour l’ailier de l’OM.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’avenir de Florian Thauvin ne cesse de faire parler dans la presse. En effet, malgré l’importance de l’ailier de l’OM et sa situation contractuelle alarmante, les discussions ont seulement débutées. Et c’est le principal intéressé qui l’a lui-même fait savoir en début de semaine. Avant la déclaration du joueur de l’OM, la presse a évoqué des intérêts du FC Séville et du Milan AC pour le joueur d’André Villas-Boas. Et Paolo Maldini a officialisé l’intérêt du Milan AC ces dernières heures.

« C'est évidemment un joueur que l'on suit »