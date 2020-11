Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un signal fort envoyé par Thauvin ?

Publié le 28 novembre 2020 à 0h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin ne semble pas vraiment pressé.

Prolongera ? Ne prolongera pas ? L’avenir de Florian Thauvin est des plus flous. L’ailier de l’Olympique de Marseille est en effet en fin de contrat et, pour l’instant, une prolongation ne semble pas être sur une bonne voie, comme a pu récemment l’expliquer le joueur à RMC Sport . Sa situation contractuelle n’a toutefois pas manqué d’éveiller l’intérêt de nombreux clubs, C’est notamment le cas du Milan AC, qui a clairement fait part de son intérêt pour le joueur de l’OM. « Si le Milan AC s'intéresse à Florian Thauvin ? Il sera en fin de contrat donc c'est une opération intéressante du point de vue économique » a déclaré Paolo Maldini, directeur technique du Milan AC. « C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos joueurs des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule pour notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un joueur que l'on suit ».

Thauvin fait patienter le Milan AC