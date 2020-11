Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier club se positionne pour Thauvin !

Publié le 27 novembre 2020 à 17h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au mois de juin, Florian Thauvin pourra négocier avec le club de son choix dès janvier pour un départ libre en fin de saison. Alors que le Milan AC est sur les traces de l'attaquant de l'OM, Paolo Maldini a lâché ses vérités sur ce dossier.

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin pourrait vivre ses derniers mois avec l'OM. S'il ne prolonge pas très prochainement, l'attaquant français pourra négocier avec le club de son choix dès janvier pour un transfert libre en fin de saison. Interrogé sur le sujet, un agent qui connait bien l'OM s'est livré sur la situation et l'avenir de Florian Thauvin. « “Flo” est un excellent joueur, mais la vérité, c’est aussi que les top clubs ne se sont pas forcément battus pour le faire venir, même dans ses périodes fastes. Ça peut changer l’été́ prochain car il sera libre. Mais il faut craindre que s’il débarque dans une grosse écurie, ce ne soit que pour faire banquette » , a expliqué cette source lors d'un entretien accordé à France Football il y a quelques jours.

«Rien n'est encore décidé, acté»

De son côté, Florian Thauvin est dans le flou total quant à sa situation. Alors que son avenir reste incertain, Florian Thauvin ne sait pas du tout de quoi son futur sera fait. Et il l'a bien fait comprendre à RMC Sport dernièrement. « Honnêtement pour l'instant, je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Rien n'est encore décidé, acté. On entame à peine des discussions avec le club. Donc pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je me concentre sur Porto et on doit faire mieux. Pour l'instant, c'est sur ça que je suis focalisé » , a confié l'ailier droit de l'OM. Conscient de la situation contractuelle de Florian Thauvin, le Milan AC est prêt à sauter sur l'occasion pour le récupérer gratuitement en fin de saison.

«C'est évidemment un joueur que l'on suit»