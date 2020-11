Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence toujours plus féroce pour Eriksen ?

Publié le 28 novembre 2020 à 7h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain serait bien dans le coup pour Christian Eriksen, mais serait loin d’être le seul club concerné.

En rupture totale avec Antonio Conte, Christian Eriksen devrait quitter l’Inter cet hiver. Le milieu avait d’abord écarté cette option, mais la presse italienne est unanime : quelque chose s’est cassé entre Eriksen et Conte et un départ est donc inévitable. Leonardo a flairé le bon coup et aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain. Pour cela, La Gazzetta dello Sport assure que le PSG aurait proposé un échange avec Leandro Paredes, un profil particulièrement apprécié du côté de Milan.

Le PSG, Arsenal, le Bayern Munich et United se disputent Eriksen