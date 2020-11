Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En plus de Thiago Silva, Leonardo a tenté de retenir un autre joueur !

Publié le 28 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

En fin de contrat cet été, Eric Maxim Choupo-Moting a finalement quitté le PSG pour s'engager avec le Bayern Munich. Mais Leonardo a tenté de le retenir..

Cet été, Leonardo a du gérer le contrat des joueurs arrivant à leur terme. C'était le cas notamment de Thiago Silva qui révélait récemment que le PSG avait tenté de le conserver : « Il y a eu cette réunion avec Leonardo durant laquelle il m'a proposé, ou tenté de me proposer, un an de contrat. Je lui ai dit que j'avait donné ma parole à Chelsea. C'était trop tard (...) Tout s'est bien terminé, je ne ressens pas de haine ou de colère contre lui ou le PSG. Au contraire, je suis reconnaissant et je remercie le président Nasser pour cette belle aventure. Le foot est comme ça, la vie continue ». Et visiblement, Leonardo a également voulu conserver Eric Maxim Choupo-Moting.

Le PSG a tenté de conserver Choupo-Moting