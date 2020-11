Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Debuchy glisse un nom à Puel pour cet hiver !

Publié le 28 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que l'ASSE traverse une période délicate, Mathieu Debuchy espère que des recrues arriveront cet hiver, à commencer par William Saliba.

L'AS Saint-Etienne traverse une période délicate, et en conférence de presse, Mathieu Debuchy n'a pas manqué de rappeler qu'il serait préférable que les Verts recrutent durant le mercato d'hiver : « Recruter ? C’est un avis personnel. On est à deux jours du match, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais je fais confiance au coach et au club pour repartir de l’avant. Il y a un ensemble de choses à mettre sur la table et ça en fait partie . » Des propos qui font suite à l'interview du capitaine de l'ASSE au micro de Téléfoot La Chaîne dans laquelle il affichait déjà sa volonté de voir débarquer de nouveaux joueurs en janvier.

Debuchy veut des renforts dont Saliba