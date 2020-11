Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une énorme ouverture pour Eriksen !

Publié le 27 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

En grande difficulté à l'Inter Milan, Christian Eriksen semble plus que jamais sur le départ. Une aubaine pour le PSG qui s'intéresse à l'international danois.

Arrivé en janvier dernier à l'Inter Milan, Christian Eriksen peine à s'imposer l'Inter Milan où il ne semble pas totalement dans les plans d'Antonio Conte. Par conséquent, un départ dès cet hiver n'est pas à exclure bien au contraire. Le club lombard pourrait d'ailleurs l'utiliser comme monnaie avec le PSG pour Leandro Paredes, avec le Real Madrid pour Isco ou encore avec Arsenal pour Granit Xhaka. Et son départ semble se préciser sérieusement.

Eriksen, plus que jamais sur le départ