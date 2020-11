Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar, Paredes, Di Maria… Le PSG rend hommage à Maradona !

Publié le 26 novembre 2020 à 20h30 par Dan Marciano

L’annonce du décès de Diego Maradona a provoqué une énorme émotion dans le monde du football. Les joueurs du PSG ont fait part de leur tristesse après la disparition du champion du monde 1986.

Une légende est partie rejoindre les étoiles. Véritable icône en Argentine, Diego Maradona n’est plus. Les médias sud-américains ont annoncé ce mercredi le décès de celui qui été surnommé « El Pibe de Oro » à l’âge de 60 ans. Opéré d’un hématome au cerveau il y a quelques semaines, l'ancien joueur a succombé à un arrêt cardiaque dans sa maison située à Tigre. Une annonce qui a provoqué l’émoi dans le monde du football. Dès l’annonce de sa disparition, de nombreux joueurs ont fait part de leurs émotions à l’instar de Kylian Mbappé. « Repose en paix légende. Tu restera à jamais dans l'histoire du football. Merci pour tout le plaisir que tu as donné au monde entier » a-t-il posté sur les réseaux sociaux. Ancienne gloire du football brésilien, Pelé a également fait part de sa tristesse : « J 'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a encore beaucoup à dire, mais pour l'instant, que Dieu donne de la force aux proches. Un jour, j'espère que nous pourrons jouer au ballon ensemble au paradis ».

« Je me suis réveillé aujourd’hui et je n’y croyais toujours pas »

Les hommages ne cessent de se multiplier depuis l’annonce du décès de Diego Maradona. Fan de l’ancien joueur du Napoli depuis sa tendre enfance, Angel Di Maria a eu du mal à cacher son émotion. « Quand on m’a prévenu que Diego était parti, j’ai demandé "Quel Diego '" parce que je ne pouvais pas imaginer que c'était Maradona. Ça a été un choc... Il était tout pour nous, il a mis l'Argentine tout en haut. Les journaux en France, en Angleterre, en Argentine, tout le monde a parlé de cette nouvelle… Je me suis réveillé aujourd’hui et je n’y croyais toujours pas. J'ai eu la chance de le rencontrer après mon premier match en première division argentine, il avait signé mon maillot. Ce que dégageait Diego était incroyable, et pour les amoureux du foot, il était grandiose. La première fois que je l'ai vu, je suis resté totalement figé, en silence, incapable d'exprimer ce que je ressentais car avoir Diego devant moi était quelque chose d’incroyable. Ce qu'il dégageait, son charisme, c'était fou. Plus tard, ça a été extraordinaire pour moi de prendre le même maillot que lui à Boca » a déclaré le joueur du PSG sur le site officiel du club. Di Maria a également évoqué le Maradona entraîneur. L’ancien joueur du Real Madrid avait notamment disputé la Coupe du monde 2010 sous les ordres de la légende argentine : « Dieu merci, j’ai eu la chance de partager une Coupe du Monde avec lui. Il est venu me voir pour la première fois au Portugal, lorsque je jouais à Benfica. Je l'ai rencontré à l'hôtel, puis il est venu me voir à un match et enfin il m'a appelé en équipe nationale d'Argentine. Je n'arrivais pas à croire que je le voyais, que je mangeais avec lui, j'avais 22 ans, j'étais très jeune... L'avoir devant moi était une expérience unique. C'était un sélectionneur à part. Avec une sacrée personnalité. Il passait souvent nous voir dans les chambres la nuit, pour nous parler des vieux matches... C'était différent de ce que j'ai pu vivre avec les autres entraîneurs que j'ai eu. Ça vous remplit le cœur. Il nous faisait nous sentir plus forts. J'ai vécu avec lui pendant 20 jours d'affilés, dans un camp de base lors du Mondial, il avait toujours du temps pour nous, toujours un mot pour nous, ou un moment pour nous serrer dans ses bras. C’est quelque chose d’unique ».

« Maradona représente le football »