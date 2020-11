Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel ferait un grand reproche à Leonardo en coulisses !

Publié le 26 novembre 2020 à 12h15 par A.M.

En froid avec Leonardo, Thomas Tuchel se sentirait isolé en interne notamment face à l'influent réseau médiatique dont dispose le directeur sportif du PSG.

Le mercato estival a laissé des traces. Et pour cause, dans les dernières heures du marché, Thomas Tuchel n'avait pas manqué d'afficher publiquement son agacement concernant le recrutement de Leonardo. Et le directeur sportif du PSG n'a pas manqué de lui répondre dans la foulée. Le Brésilien a depuis apaisé les tensions, toujours par le biais des médias. Malgré tout, Thomas Tuchel continue d'être remonté contre Leonardo en interne.

Tuchel reprocherait à Leonardo d'utiliser son réseau médiatique contre lui