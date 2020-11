Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès a noté une «bonne nouvelle» face à Leipzig !

Publié le 26 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

Malgré la victoire ce mardi (1-0), le PSG a été décevant face au RB Leipzig. Malgré cela, Pierre Ménès a noté quelque chose de positif durant cette rencontre.

Avec 2 défaites en 3 matchs de Ligue des Champions, le PSG se devait de remporter la rencontre de ce mardi face au RB Leipzig. Cela a été chose faite grâce à un penalty de Neymar. Toutefois, de cette rencontre, il n’y a que le résultat à retenir pour les hommes de Thomas Tuchel. En effet, tout au long du match, ce sont les Allemands qui ont dominé. Le PSG n’a fait que subir et doit donc sa victoire à un petit miracle. Une performance extrêmement décevante pointée du doigt par les observateurs comme Pierre Ménès, qui se réjouit toutefois d’un événement durant cette rencontre : le retour de Marco Verratti.

« Un facteur très important pour les prochains matchs du PSG »