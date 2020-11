Foot - PSG

PSG - Clash : Daniel Riolo tacle sèchement Neymar !

Publié le 25 novembre 2020 à 22h45 par La rédaction

Auteur du seul et unique but de la rencontre entre le PSG et Leipzig ce mardi, Neymar ne semble pourtant pas faire l'unanimité, notamment chez Daniel Riolo, qui s'est montré exaspéré devant l'individualité de la star brésilienne.

Ce mardi, le PSG a assuré l'essentiel contre le RB Leipzig en s'imposant sur le plus petit des scores grâce à un penalty de Neymar. Une rencontre dominée par les Allemands, mais le manque de réalisme des hommes de Julian Nagelsmann a profité à Thomas Tuchel. L'entraîneur du PSG, heureux d'avoir rempli son objectif de remporter la rencontre, s'est notamment montré particulièrement agacé face aux critiques sur le niveau de jeu de ses joueurs : « On manque seulement de rythme. Vous savez bien avec quelle défense on a joué il y a deux mois au Portugal : avez-vous vu un seul joueur des quatre de derrière aujourd'hui ? J'ai l'impression que vous demandez toujours la même chose, que c'est toujours la même question. Posez la question au vestiaire si vous avez les couilles de le faire. Parce que les joueurs sont morts. Morts ! Morts ! Ils ont tout donné, avec leur cœur ! Je suis fatigué de répondre aux questions sur vos attentes. Si vous avez le courage, vous pouvez poser cette question au vestiaire. Vous allez y trouver des joueurs qui sont morts et qui ont tout donné ! » . Toutefois, la prestation de certains joueurs ne semblent pas avoir fait l'unanimité, notamment pour Daniel Riolo.

« Je le trouve de plus en plus guignolesque »