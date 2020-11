Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gerard Piqué se porte candidat à la présidence du Barça !

Publié le 28 novembre 2020 à 9h30 par Th.B.

Propriétaire du FC Andorre grâce à sa société Kosmos Sports, Gerard Piqué cultive le désir de devenir président du FC Barcelone lorsque l’occasion se présentera.

Ayant fait ses classes à la Masia avant de s’aguerrir à Manchester United, Gerard Piqué est revenu à 21 ans au FC Barcelone et à partir de ce moment, a absolument tout gagné que ce soit en club ou avec la sélection espagnole. À 33 ans, Piqué se rapproche du crépuscule de sa carrière bien que son contrat ait récemment été prolongé jusqu’en juin 2024. Au fil de sa carrière, le défenseur du FC Barcelone s’est lancé dans le monde des affaires et dispose de sa propre société Kosmos Sports , grâce à laquelle il est notamment devenu le propriétaire du FC Andorre. Et alors que le FC Barcelone élira via ses socios un nouveau président en janvier prochain, Gerard Piqué a le souhait de le devenir à son tour un jour.

«Je suis très bien préparé à occuper la fonction de président»