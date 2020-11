Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp pourrait jouer un très mauvais tour à Koeman !

Publié le 28 novembre 2020 à 1h30 par A.D.

Alors que Gerard Piqué s'est blessé gravement, Ronald Koeman étudierait la possibilité de recruter Ezequiel Garay pour compenser son absence. Le coach du FC Barcelone devrait être en concurrence avec Liverpool pour le défenseur argentin.

Blessé gravement, Gerard Piqué va manquer plusieurs mois de compétition. Pour pallier l'absence de son défenseur central, le Barça aurait plusieurs idées en tête et notamment celle de recruter Ezequiel Garay. D'après les indiscrétions de José Alvarez, divulguées sur le plateau d' El Chiringuito , Ronald Koeman songerait à recruter le défenseur argentin de 34 ans pour oublier Gerard Piqué. Toutefois, le coach du FC Barcelone ne serait pas seul sur ce dossier.

Un duel entre Koeman et Klopp pour Ezequiel Garay ?