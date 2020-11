Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, on n’oublie pas Luis Suarez

Publié le 27 novembre 2020 à 23h30 par Th.B.

Le FC Barcelone s’est séparé de Luis Suarez à l’intersaison. Un départ qui n’a pas été facile à digérer pour Gerard Piqué avec qui il avait tissé une belle relation.

Il a fait les beaux jours du FC Barcelone dès lors qu’il avait déposé ses valises au Camp Nou à l’été 2014. Néanmoins, l’histoire entre le Barça et Luis Suarez ne s’est pas terminée de la meilleure des manières. N’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman qui a été nommé entraîneur le 19 août dernier, Suarez a été poussé vers la sortie. El Pistolero a choisi l’Atletico de Madrid pour dégainer ses tirs. Son départ n’a pas été facile comme il l’a récemment confié à Marca. À l’occasion d’une interview avec des enfants ayant survécu à un cancer infantile pour la Fondation CRIS, Gerard Piqué a répondu à la question d’un enfant sur sa séparation forcée avec son ami Suarez cet été.

« C’était un compagnon qui était dans le club depuis de nombreuses années »