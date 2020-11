Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Piqué fait passer un message à Messi pour son avenir !

Publié le 27 novembre 2020 à 21h00 par Th.B.

Appelé à partir à la fin de la saison à Manchester City, soit à la fin de son contrat, Lionel Messi a été incité à rester au FC Barcelone par son coéquipier Gerard Piqué.

Après son départ avorté à la fin du mois d’août malgré sa demande de transfert via burofax, Lionel Messi avait fait part de son mécontentement envers Josep Maria Bartomeu en septembre dernier lors d’une entrevue accordée à Goal . Le désormais ex-président Bartomeu a démissionné en octobre, et avec lui l’ensemble de la direction s’en est allée. De quoi permettre aux socios de garder espoir de voir Messi prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain ? Pas vraiment. Son départ pour Manchester City où il retrouvera son ancien coach Pep Guardiola qui a prolongé jusqu’en juin 2023 semble se préciser.

« Nous sommes tous ici à attendre qu'il reste »